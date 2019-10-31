СК закрыл дело томского подростка, ударившего машину из-за сбитой собаки

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Томской области закрыло дело, возбужденное в отношении томского подростка, который ударил машину, сбившую насмерть его собаку. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В июне подросток нанес несколько ударов по кузову внедорожника Nissan из-за того, что водитель сбил его собаку. Сумма ущерба владельцу машины составила 14 тыс. рублей. Сотрудники УМВД по Ленинскому району Томска возбудили в отношении мальчика уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба").

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование молодого человека, а в середине сентября мировой судья Ленинского района Томска передал его СК на дополнительное расследование.

"По результатам проведенного расследования следователями СК России по Томской области принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подростка 2002 года за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ", - говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служба, по данной статье уголовная ответственность для несовершеннолетних наступает только за причинение значительного ущерба. Следствием установлено, что с учетом материального положения истца и процентного соотношения стоимости ремонта от цены машины, ущерб на сумму 14 тыс. рублей таковым не является. Кроме того, подросток нанес удар по капоту машины спонтанно - "находясь в возбужденном состоянии".