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Памятная аллея появится в Кисловодске к 75-летию Победы

Чиновники уже начали готовить День Победы в следующем году, планируется реконструкция воинских мемориалов на проезде Цандера и "Журавлей"

ПЯТИГОРСК, 31 октября. /ТАСС/. Памятную аллею заложат возле мемориала воинской славы в Кисловодске весной 2020 года - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в четверг.

"Шестерым кисловодчанам присвоено звание Героя Советского Союза. И еще 18 героев похоронены на территории города. В память о героях можно не только высадить растения, но и установить архитектурные формы. Таким образом, мы закладываем в первую очередь живую память об этом событии", - приводятся в сообщении слова директора историко-краеведческого музея Сергея Лузина.

Чиновники уже начали готовить День Победы в следующем году, планируется реконструкция воинских мемориалов на проезде Цандера и "Журавлей".

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