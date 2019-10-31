В Новгородской области появятся новые меры поддержки для малообеспеченных семей

ТАСС, 31 октября. Малообеспеченные семьи в Новгородской области будут получать социальные выплаты - до 5 тыс. рублей - на подготовку ребенка к школе и увеличенную в три раза компенсацию школьного питания. Новые меры поддержки введут в регионе с 1 января 2020 года, сообщил ТАСС в четверг губернатор Новгородской области Андрей Никитин по окончании заседания президиума Госсовета по вопросам здравоохранения в Калининградской области.

"В следующем году в регионе появятся новые социальные выплаты. Первая - увеличенная в три раза по сравнению с 2019 годом компенсация питания в школах для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей. Раньше эти деньги переводились непосредственно школе, а теперь их буду получать родители. Кроме того, мы начнем возмещать малообеспеченным семьям затраты на подготовку детей к школе", - сказал Никитин, отметив, что в проекте регионального бюджета на 2020 год необходимая сумма уже заложена.

Губернатор пояснил, что установленный размер компенсации, которую смогут получить малообеспеченные семьи на покупку школьной формы и обуви, может составить до 5 тыс. рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства области, компенсация части затрат на школьные завтраки детям инвалидам и школьникам из малообеспеченных семей в регионе уже существует, но она не индексировалась несколько лет: ее величина и механизм предоставления полностью изменятся. Сейчас частичная компенсация расходов на завтраки детей в школах составляет 15 рублей в день, и эти средства переводятся непосредственно в учебные заведения, организующие питание школьников. С января размер этой социальной поддержки увеличится в три раза и составит 45 рублей в день. Меняется и механизм предоставления компенсации затрат на питание: с января родители смогут самостоятельно обращаться в органы социальной защиты Новгородской области для получения компенсации в виде ежемесячной денежной выплаты.

"Благодаря двум этим мерам социальной поддержки более 7,5 тысяч новгородских семей смогут сохранить в своем семейном бюджете до 12 тыс. рублей ежегодно", - добавил Никитин.