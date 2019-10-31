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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

В Думе просят проверить безопасность всех детсадов после убийства ребенка в Нарьян-Маре

Депутат Елена Вторыгина направила обращения к главам Генпрокуратуры, Следственного комитета и Роспотребнадзора

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Елена Вторыгина, избранная в палату в том числе от Архангельской области и НАО, направила обращения к главам Генпрокуратуры, Следственного комитета (СК) РФ и Роспотребнадзора с просьбой проверить безопасность детских садов по всей стране после убийства ребенка в Нарьян-Маре.

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"Прошу в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, в целях защиты прав граждан инициировать проведение в субъектах РФ контрольных мероприятий, направленных на выявление нарушений установленных требований к обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, а также в частных заведениях, осуществляющих взаимодействие с детьми в отсутствие родителей", - говорится в обращении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Полагаю, что это ужасное происшествие должно повлечь за собой не только предусмотренные законом меры реагирования, но и проведение глубокого анализа деятельности детских садов, школ и иных организаций, в которых содержатся наши дети", - отметила Вторыгина.

По данным СК, в четверг днем 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время тихого часа ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияВторыгина, Елена АндреевнаРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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