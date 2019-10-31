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В Раде предлагают перенести на 2023 год переход русскоязычных школ на украинский

Ранее говорилось о 2020 годе

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предложил перенести на более поздний срок переход русскоязычных школ в стране на украинский язык обучения. Соответствующий законопроект парламентарий зарегистрировал в секретариате Рады в четверг .

"Русскоязычные школы должны перейти на украинский с 2020 года. А все остальные - с 2023. Это чисто дискриминационная норма, и я внес законопроект, устраняющий ее", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщил депутат журналистам, его законопроект предполагает перейти школы на украинский язык обучения с 2023 года.

Ранее министр образования Анны Новосад подтвердила переход с сентября 2020 года всех русскоязычных школ на украинский язык, как того требует принятый еще при президенте Петре Порошенко закон "Об образовании".

В сентябре 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона, который предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского языка и языков других национальных групп Украины. После принятия закона некоторые страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств на Украине, а Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что министр образования по вопросу русскоязычных школ с ним не советовалась, и пообещал "выяснить вопрос".

На сплошную украинизацию нацелен и закон о госязыке, который был подписан Порошенко и вступил в силу в июле. Закон обязывает использовать украинский язык во всех сферах государственной и общественной жизни, кроме частного общения.

Вместе с тем в конце августа Зеленский заявлял о необходимости разработать законопроект о национальных меньшинствах, который защищал бы их права, в том числе язык и вероисповедание. Правда, в одном из своих выступлений президент также допускал, что в будущем в Донбассе русский язык можно будет использовать для ведения документооборота.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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