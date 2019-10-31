Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Грозный прибыл сирийский путешественник, едущий верхом на лошади из Дамаска в Москву

Он планирует, что весь путь до Москвы займет восемь месяцев

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Сирийский писатель и путешественник Аднан Азам, который отправился верхом на лошади по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Москва, добрался до Грозного. Об этом журналистам сообщил министр спорта Чечни Муса Ханариков.

"Мы встретили гостя на границе с Дагестаном. У Аднана Азама мечта - подарить арабского скакуна президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В Чеченской Республике он проведет два дня, а затем отправится дальше", - сказал Ханариков.

Сирийский писатель и путешественник Аднан Азам в апреле отправился верхом на лошади по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Москва в знак признательности странам, оказавшим поддержку Сирии во время войны. Вся дорога в 6 тыс. км должна занять восемь месяцев. За это время Азам планирует снять документальный фильм о встречах с жителями дружественных Сирии стран и рассказать им о сирийской культуре.

Сирийский путешественник популярен в своей стране так же, как Федор Конюхов в России. Он совершил путешествие 30 лет назад верхом на лошади из Сирии до США, где встретился с президентом Рональдом Рейганом.

Теги
СирияРоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Федеральный бюджет возьмет на себя 90% обязательств по развитию здравоохранения в стране
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что будут выделены "серьезные деньги", но уточнять сумму не стал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС