В Грозный прибыл сирийский путешественник, едущий верхом на лошади из Дамаска в Москву

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Сирийский писатель и путешественник Аднан Азам, который отправился верхом на лошади по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Москва, добрался до Грозного. Об этом журналистам сообщил министр спорта Чечни Муса Ханариков.

"Мы встретили гостя на границе с Дагестаном. У Аднана Азама мечта - подарить арабского скакуна президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В Чеченской Республике он проведет два дня, а затем отправится дальше", - сказал Ханариков.

Сирийский писатель и путешественник Аднан Азам в апреле отправился верхом на лошади по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Москва в знак признательности странам, оказавшим поддержку Сирии во время войны. Вся дорога в 6 тыс. км должна занять восемь месяцев. За это время Азам планирует снять документальный фильм о встречах с жителями дружественных Сирии стран и рассказать им о сирийской культуре.

Сирийский путешественник популярен в своей стране так же, как Федор Конюхов в России. Он совершил путешествие 30 лет назад верхом на лошади из Сирии до США, где встретился с президентом Рональдом Рейганом.