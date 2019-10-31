Тамбовский губернатор поручил проверить детсады региона после ЧП в Нарьян-Маре

ТАМБОВ, 31 октября. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин распорядился проверить все дошкольные учреждения в регионе на предмет обеспечения безопасности после убийства ребенка в Нарьян-Маре. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин распорядился провести проверку во всех дошкольных учреждениях области на предмет обеспечения безопасности детей. Он отметил, что подобное происшествие не может никого оставить равнодушным, он шокирован произошедшим", - говорится в сообщении пресс-службы.

В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний местный житель смертельно ранил шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду в Нарьян-Маре. Детский сад, в котором произошел инцидент, охраняли сотрудники ЧОП, однако мужчина прошел в здание беспрепятственно.