Скворцова: регионам предстоит большая работа по ревизии первичных медучреждений

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. / ТАСС/. Регионам при планировании модернизации лечебных учреждений первичного звена предстоит большая работа по ревизии имеющихся объектов и по прогнозированию их загрузки с учетом миграции и демографических показателей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в четверг по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

"Регионы в сжатые сроки должны провести грандиозную ревизию того, что имеют сейчас, и с пониманием идущих миграционных процессов, демографических процессов рассчитать, какие оптимальные схемы строительства "первички" у них должны быть, какая должна быть мощность у каждой медорганизации, паспортизовать каждую медорганизацию. Это колоссальный труд", - сказала Скворцова.

По ее словам, модернизация, прежде всего, затронет инфраструктуру - необходимо построить, реконструировать и переоснастить учреждения, построить подъездные пути, закупить специальные санитарные автомобили и другой транспорт для подвоза людей из сельской местности.

"Второй блок - кто работать будет в первичном звене? После слома обязательного распределения у нас появился дисбаланс в отрасли, появился дефицит в первичном звене. Поэтому мы создали новые механизмы, которые позволяют этот дефицит ликвидировать в привязке к конкретным рабочим местам. Это и аккредитация первичная, целевая подготовка, земский доктор, земский фельдшер", - сказала Скворцова.

Она отметила, что благодаря этим мерам снизился дефицит врачей на 10 тыс. в первичном звене и на 12 тыс. среднего персонала. В качестве дополнительных мер министр назвала новые подходы к конкурсным процедурам при поступлении в ординатуру, в частности, учет стажа работы в первичном звене для поступления в ординатуру.

Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания президиума Госсовета сообщил, что расходы на модернизацию первичного звена зравоохранения в рамках нацпроекта будут увеличены на 550 млрд рублей.