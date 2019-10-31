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В Петербурге планируют построить социальные дома для детей-инвалидов на частные инвестиции

Всего возведут три трехэтажных дома, рассчитанных на 19 человек каждый

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Три социальных дома для детей-инвалидов, планируется построить в Петербурге за счет частных инвестиций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Группы ЛСР" (реализует проект).

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Президент России Владимир Путин в четверг поддержал идею развития альтернативных форм содержания детей-инвалидов кроме направления их в психоневрологические интернаты. Он отметил опыт Петербурга, где уже было построено два аналогичных соцдома, и предложил тиражировать его на всю страну.

"Дома в стадии проектирования, их три в жилом комплексе "Цветной город", - сказала представитель пресс-службы.

Как уточнила агентству президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ, ведет социальное обслуживание дома) Маргарита Урманечеева, уже два новых дома заложили, они будут типовые - рассчитанные на 19 человек каждый. "Это типовой дом трехэтажный, на три квартиры, и всего он вмещает 19 человек. У каждого своя комната-студия, и они все живут в сопровождении социальных работников, которые приходят на работу и их сопровождают", - отметила она.

По данным пресс-службы "Группы ЛСР", дом сопровождаемого проживания в жилом комплексе "Новая Охта", который открылся в 2017 году - первый опыт подобного типа не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. В сентябре этого года власти Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве с компанией о взаимодействии при реализации строительстве во Всеволожском районе области дома для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Группа ЛСР" - диверсифицированная строительная компания. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и на Урале. Компания занимает второе место в России по объему текущего строительства, по данным Единого реестра застройщиков, с портфелем 4,1 млн кв. м.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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