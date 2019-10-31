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Бурматов заявил, что проблема интернет-торговли животными связана с краснокнижными видами

Ранее с предложением обсудить введение в законодательство возможности блокировки сайтов по продаже диких и экзотических животных выступил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Проблема продажи животных через интернет существует, но она связана в первую очередь с торговлей редкими и краснокнижными видами. Такое мнение высказал ТАСС в четверг глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя инициативу о блокировке сайтов по продаже диких и экзотических животных.

Ранее с предложением обсудить введение в законодательство такой меры выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его мнению, деятельность интернет-ресурсов по торговле дикими или экзотическими животными должна пресекаться, вплоть до их блокировки.

"Проблема есть. Но она находится в части редких и краснокнижных животных, которыми продолжают торговать через интернет, - сказал Бурматов. - Во всяком случае, размещение объявлений о продаже или покупке не прекратилось".

По его словам, не запрещено размещать торговые объявления, а также отсутствует порядок досудебной блокировки соответствующих сайтов. Таким образом, считает Бурматов, законодательство по защите животных, занесенных в Красную книгу, нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Председатель думского комитета сомневается в серьезном объеме рынка диких и экзотических животных в России.

"Дело в том, что сейчас большинство диких и экзотических животных заводить запрещено. Существует огромный перечень Минприроды <…> где указаны животные, которых запрещено содержать в квартирах в многоквартирных домах, на дачных, приусадебных участках. - пояснил он. - Таким образом рынок спроса уничтожается". В связи с этим, продолжил депутат, многие владельцы диких и экзотических животных готовы их отдать практически бесплатно в зоопарки и частные приюты.

По мнению парламентария, предложение Клишаса требует обсуждения с МВД, Росприроднадзором, а также экспертным сообществом. Пока же, добавил он, речь идет о "неоформленной инициативе", которая сформулирована "весьма расплывчато". Никаких предложений в думский комитет по экологии и охране окружающей среды на данный момент не поступало, уточнил Бурматов.

Перечень Минприроды

Согласно перечню Минприроды, утвержденному правительством РФ в июне, запрещено содержать в домашних условиях крупных хищных животных (вес которых во взрослом состоянии более 20 кг), включая представителей медвежьих и крупных кошачьих; ядовитых животных, представляющих опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы); а также морских млекопитающих и крупных животных, для которых трудно создать приемлемые условия содержания.

В сентябре Госдума ужесточила уголовную ответственность за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. Максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ за такие деяния были увеличены с четырех до пяти лет.

Теги
РоссияБурматов, Владимир Владимирович
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