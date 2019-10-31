Более 60 русских церквей в Западной Европе подтвердили желание перейти в РПЦ

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Свыше 60 приходов Архиепископии русской традиции в Западной Европе подтвердили свое желание перейти в юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил в четверг ТАСС архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето).

"Более 60 приходов уже подтвердили свой переход в юрисдикцию РПЦ, - отметил он. - Среди них, разумеется, и парижский собор святого Александра Невского на улице Дарю".

"Сейчас наступает главный этап, после этого мы будем продолжать нашу религиозную жизнь", - сказал Иоанн.

Архиепископ также сообщил, что делегация Архиепископии западноевропейских приходов в пятницу отправится в Москву для подписания документа о принятии в юрисдикцию РПЦ.

"Мы завтра выезжаем в Москву и в воскресенье получим документ из рук Святейшего патриарха, - отметил он. - Документ о принятии Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в юрисдикцию РПЦ имеет огромное значение для продолжения духовной жизни православных церквей в Западной Европе. Этот документ признает автономию, идентичность и выбранную форму пребывания в составе Московской патриархии, и он также означает каноническое признание, в чем нам отказал Константинополь, который хотел упразднения Архиепископии". По его словам, этот "документ был совместно подготовлен Московской патриархией и делегацией Архиепископии".

Об Архиепископии

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Константинопольский патриархат 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже Архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание Архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в Архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

В сентябре 2019 священный синод РПЦ постановили принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом "Дубнинский", а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление.