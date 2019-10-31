Эксперт: учет ухода за детьми в стаж безработных женщин уменьшит очереди в детсады

МАГАС, 31 октября. /ТАСС/. Инициатива об учете в трудовом стаже безработной женщины ухода за ребенком может помочь в разгрузке высоких очередей в детские сады, в частности в Ингушетии, где имеется дефицит дошкольных образовательных учреждений, такое мнение ТАСС высказал зампредседателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду Народного собрания Ингушетии Ильяс Богатырев.

В четверг уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж время, проведенное неработающими женщинами в уходе за ребенком. По ее мнению, эта инициатива должна касаться всех женщин, которые ухаживают за детьми.

"У нас в регионе сегодня недостаток дошкольных образовательных учреждений, в очередях стоят, если не ошибаюсь, около 7 тысяч детей, да, детские сады строятся, но пока ситуация такая. А если засчитывать в трудовой стаж женщине уход за ребенком, то и очереди в детские сады сократятся. И дети будут воспитываться качественнее, поскольку ребенок постоянно под присмотром матери, чувствует заботу и любовь материнскую, и психологически это важно - ребенок растет и чувствует заботу", - сказал Богатырев.

По его словам, депутатами Ингушетии уже обсуждено предложение по включению в стаж женщины ухода за ребенком. Но по мнению Богатырева, также необходимо повышение суммы ежемесячного пособия по уходу за ребенком, чтобы инициатива имела больший успех.

"Сегодня на заседании мы эту инициативу обсуждали, и наш комитет поддерживает это предложение. Мы говорим о том, что в стране проблема с демографией, придумываем стимулирующие методы. Но после того, как женщина родит ребенка, им необходимо заниматься, дать ему знания, воспитать его достойным человеком. Если эти инициативы законодательно будут приняты, то это позитивно скажется также и на демографической ситуации в целом по стране", - добавил депутат.

По данным регионального Минобразования, в течение прошедших пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом около 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.