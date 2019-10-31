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Задержанный из-за звонка о минировании самолет вылетел из Екатеринбурга в Сургут

Телефонного хулигана, сделавшего звонок, оперативно задержали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair рейса Екатеринбург - Сургут, который задержали из-за ложного звонка о минировании, вылетел в пункт назначения, согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово.

В екатеринбургский аэропорт Кольцово вечером 31 октября поступило сообщение о якобы минировании самолета авиакомпании Utair, который должен был вылететь в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ). Пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области сообщила, что телефонного хулигана удалось оперативно задержать.

Теги
РоссияСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округ
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