МВД в Дагестане проверяет возможные очаги возникновения сибирской язвы

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Полиция в Дагестане проводит проверки в местах содержания крупного рогатого скота для установления очагов возникновения сибирской язвы. Об этом сообщается в четверг на странице республиканского МВД в Instagram.

Пять жителей села Новокули Новолакского района Дагестана госпитализированы с 12 по 17 октября с подозрением на сибирскую язву. У четырех из них диагноз подтвержден лабораторно. Пятый находился под наблюдением врачей. Причиной заражения стала разделка туши зараженного бычка в одном из хозяйств села.

"МВД по Дагестану совместно с контролирующими и надзорными органами республики проводятся мероприятия по установлению очагов возникновения заболевания "сибирская язва" и недопущению ее распространения. В этих целях проводятся проверочные и профилактические мероприятия в местах содержания крупного рогатого скота, их убоя и сбыта. Проведены проверки во всех стационарных пунктах приема шкур скотины, расположенных на территории Хасавюрта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются проверки передвижных пунктов приема шкур. "В связи с чем обращаемся к гражданам республики, занимающимся закупкой шкур посредством передвижных пунктов (на личных транспортных средствах) обратиться в ОВД по месту жительства, с целью проведения проверки и недопущения распространения заболевания", - отметили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в селе Новокули провели необходимый комплекс мероприятий, что позволило не допустить дальнейшего распространения сибирской язвы. В ведомстве отметили, что случаи заболевания связаны с непосредственным контактом с больным непривитым животным в процессе вынужденного убоя "без предварительного ветеринарного осмотра в личном подсобном хозяйстве".

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.