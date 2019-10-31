Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД в Дагестане проверяет возможные очаги возникновения сибирской язвы

Полицейские сообщили, что уже проверили все стационарные пункты приема шкур на территории города Хасавюрта

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Полиция в Дагестане проводит проверки в местах содержания крупного рогатого скота для установления очагов возникновения сибирской язвы. Об этом сообщается в четверг на странице республиканского МВД в Instagram.

На эту тему

Пять жителей села Новокули Новолакского района Дагестана госпитализированы с 12 по 17 октября с подозрением на сибирскую язву. У четырех из них диагноз подтвержден лабораторно. Пятый находился под наблюдением врачей. Причиной заражения стала разделка туши зараженного бычка в одном из хозяйств села.

"МВД по Дагестану совместно с контролирующими и надзорными органами республики проводятся мероприятия по установлению очагов возникновения заболевания "сибирская язва" и недопущению ее распространения. В этих целях проводятся проверочные и профилактические мероприятия в местах содержания крупного рогатого скота, их убоя и сбыта. Проведены проверки во всех стационарных пунктах приема шкур скотины, расположенных на территории Хасавюрта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются проверки передвижных пунктов приема шкур. "В связи с чем обращаемся к гражданам республики, занимающимся закупкой шкур посредством передвижных пунктов (на личных транспортных средствах) обратиться в ОВД по месту жительства, с целью проведения проверки и недопущения распространения заболевания", - отметили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в селе Новокули провели необходимый комплекс мероприятий, что позволило не допустить дальнейшего распространения сибирской язвы. В ведомстве отметили, что случаи заболевания связаны с непосредственным контактом с больным непривитым животным в процессе вынужденного убоя "без предварительного ветеринарного осмотра в личном подсобном хозяйстве".

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года
ДТП можно будет оформить без полицейских в новом приложении, Рунет защитят от внешних угроз, а иностранцам станет легче получить вид на жительство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС