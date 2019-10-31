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С 1 ноября вид на жительство в России становится бессрочным

Срок выдачи разрешения сокращен до четырех месяцев

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Закон, согласно которому вид на жительство для иностранцев в России становится бессрочным, но требует ежегодного подтверждения, вступает в силу с 1 ноября. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

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По данным ведомства, до изменений в законодательство вид на жительство выдавался на пять лет с возможностью продления.

"Теперь постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на жительство, обязан будет каждый год подавать уведомление о подтверждении своего проживания в РФ в орган внутренних дел, в том числе в электронной форме. По истечении каждого пятого года уведомление подается только лично. Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец не пошлет такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что для иностранных высококвалифицированных специалистов и членов их семей вид на жительство будет выдаваться на срок действия их разрешения на работу. Кроме того, расширен перечень лиц, которым этот документ будет выдаваться без получения разрешения. В их число включены иностранные граждане, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, успешно освоившие в России имеющую госаккредитацию программу высшего образования по очной форме обучения и получившие документ об образовании и о квалификации с отличием, а также отдельные категории квалифицированных специалистов, работающие в России не менее шести месяцев до дня обращения с заявлением.

"Кроме того, расширен перечень лиц, которым разрешение на временное проживание в РФ выдается без учета квоты правительства РФ. Кроме вышеуказанных лиц в их число включены, в частности, иностранные граждане, являющиеся гражданами Украины или лицами без гражданства, постоянно проживавшими на ее территории, признанными беженцами, либо получившими временное убежище в РФ, переселяющиеся в Россию на постоянное место жительства в соответствии с международными договорами о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев, бывшие гражданами государства, входившего в состав СССР, и получившие профессиональное образование в государственной образовательной или научной организации, расположенных на территории РФ, по имеющим госаккредитацию образовательным программам", - отметили в МВД.

Срок выдачи разрешения сокращен с шести до четырех месяцев.

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