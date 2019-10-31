Закон о паломнической деятельности вступает в силу 1 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и закрепляющий исключительное право на паломническую деятельность за религиозными организациями, вступает в силу в Российской Федерации 1 ноября.

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила ТАСС, что закон в целом учитывает интересы традиционных конфессий и предусматривает возможность осуществления паломнической деятельности непосредственно религиозными организациями или созданными ими паломническими службами.

"Здесь важно то, что сама сфера паломничества и право на занятие паломнической деятельностью закреплены как исключительное право религиозной организации. Поэтому, скажем, турагенты и туроператоры, которые не связаны с религиозными организациями - например, религиозная организация не является их учредителем - такие туроператоры и турагенты не могут осуществлять паломническую деятельность. Они могут привлекаться религиозной организацией для оказания каких-либо услуг, но все это зависит от воли религиозной организации", - сказала собеседница агентства.

Законопроект был принят в третьем чтении Госдумой 18 июня 2019 года, 26 июня его одобрил Совет Федерации. 3 июля закон был подписан президентом России Владимиром Путиным. Изменения, которые он вносит, затрагивают федеральные законы "Об основах туристской деятельности в РФ" и "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Закон определяет, что паломник - это физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории РФ и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка). Паломники наделены правом совершать и организовывать собственные поездки непосредственно или через религиозные организации.

Под паломнической деятельностью подразумевается организация поездок к почитаемым местам, в которую входит планирование, размещение, питание, обеспечение паломников транспортом и сопровождением, а также установление, поддержание и развитие международных связей и контактов для организации таких путешествий. Исключительное право заниматься паломнической деятельностью получили религиозные организации, которые могут организовывать его как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Они также могут привлекать к паломнической деятельности юридические лица - турфирмы, и индивидуальных предпринимателей - турагентов. На организацию паломниками собственных поездок действие закона распространяться не будет.

Одновременно закон устанавливает особенности посещения туристами объектов показа, принадлежащих религиозным организациям. Так, туроператоры обязаны "соблюдать порядок совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, и обеспечивать соблюдение представителем туроператора и туристами указанного порядка, а также требований к внешнему виду и поведению представителей туроператора и туристов в соответствии с внутренними установлениями религиозной организации".