Водители в пяти регионах РФ смогут оформлять ДТП по европротоколу через новое приложение

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Водители в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Республике Татарстан с 1 ноября смогут оформлять ДТП по европротоколу через новое мобильное приложение, интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации), "Помощник ОСАГО".

Попавшие в аварию автомобилисты теперь могут отправить электронное извещение, не вызывая сотрудников ГИБДД. При этом размер возможной выплаты будет ограничен 400 тыс. рублей - максимальным лимитом выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО.

Также в приложении можно проверить подлинность своего полиса через базу данных ОСАГО по серии и номеру документа.

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, в настоящее время более 50% аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД. "Новое мобильное приложение сделает процедуру оформления ДТП еще удобнее. Благодаря мобильному приложению сотни тысяч автовладельцев, попавших в ДТП, смогут в разы сократить время на оформление аварии", - отметил ТАСС глава союза через пресс-службу.

С 1 сентября оформить аварию можно без участия сотрудников ГИБДД (европротокол) не только в бумажном, но и в электронном виде с использованием данных портала Госуслуг.