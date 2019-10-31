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Правоохранительные органы Дагестана проверят качество топлива на АЗС

В регионе есть АЗС, которые в целях увеличения прибыли разбавляют бензин, сообщил начальник отдела топливно-энергетического комплекса Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Дагестана проверят качество реализуемого на автозаправочных станциях топлива. Об этом заявил начальник отдела топливно-энергетического комплекса Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану Курбан Карсаков в четверг на встрече руководства Дагестана с владельцами АЗС по вопросу противодействия незаконным действиям в сфере розничной торговли горюче-смазочными материалами.

"Мы довольно плотно работаем с Ассоциацией [владельцев автозаправочных станций Дагестана]. Сегодня мы получили поручение о проведении проверки некондиционного топлива. У нас есть АЗС - одиночки, которые в целях увеличения прибыли разбавляют бензин. Я прошу проявить терпение к нашим действиям, которые необходимы. Будут отбираться образцы и проводиться экспертиза", - приводятся слова Карсакова на сайте главы Дагестана.

В свою очередь глава Дагестана Владимир Васильев сообщил о "предстоящем сотрудничестве с Туркменией в части увеличения объемов перевалки нефти до 3 млн т". "Мы перекроем завоз в республику некачественного топлива, изготовление такого у нас. Все будем делать пошагово", - отметил руководитель региона.

"За прошлый год объемы выросли в два раза, в этом году они также увеличились вдвое. Вся проводимая в этой части работа уже в ближайшее время приведет к тому, что в республике появится высококачественное топливо", - сообщает на сайте пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Руководство Дагестана в конце февраля - начале марта 2018 года призвало представителей бизнеса, занятых в сфере реализации горюче-смазочных материалов, а также представителей рынков и банкетных залов республики выйти из "тени" и работать законно.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года глава республики Владимир Васильев сообщал ТАСС, что из теневого сектора удалось вывести более 40 АЗС. В конце августа на международном молодежном форуме "Машук" глава правительства Дагестана Артем Здунов сообщил ТАСС, что работа по легализации бизнеса в сфере АЗС в республике привела к кратному увеличению налоговых поступлений в бюджет региона.

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