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Послы 20 стран планируют посетить Удмуртию в 2020 году

По словам главы региона, пока неизвестно, представители каких именно государств прибудут в республику

ТАСС, 1 ноября. Послы 20 стран посетят Удмуртскую Республику в 2020 году, сообщил в четверг журналистам глава региона Александр Бречалов после презентации экспортного потенциала республики дипломатическому корпусу МИД и министру иностранных дел Сергею Лаврову.

"К слову, Сергей Викторович Лавров вышел с предложением, у них ежегодно проводятся такие мероприятия, когда все послы, всех стран присутствуют и потом дальше они их распределяют по регионам. Послы около 20 стран приедут в Удмуртию в следующем году", - сказал Бречалов.

По его словам, пока неизвестно, представители каких именно государств прибудут в республику.

В ходе встречи руководители ведущих предприятий республики рассказали об экспортных возможностях своих предприятий.

Бречалов также уточнил, что регион по итогам 8 месяцев 2019 года увеличил объем несырьевого экспорта на 47% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. В прошлом году этот показатель составил $377 млн, в 2017 - $195 млн.

Теги
РоссияУдмуртия
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