Кроноцкий заповедник на Камчатке организовал субботник в честь своего юбилея

ТАСС, 1 ноября. Кроноцкий государственный природный заповедник Камчатского края в пятницу отмечает юбилей. В честь 85-летия старейшей заповедной зоны Дальнего Востока и одной из старейших заповедных зон России учреждение очистит побережье бухты и подарит жителям региона бесплатные экскурсии в Музей природы, сообщает пресс-служба заповедника.

По информации учреждения, 2 ноября на берегу бухты Средней Лагерной в черте Петропавловска-Камчатского пройдет волонтерский субботник по уборке мусора на живописном пляже. Мероприятие приурочено к 85-летию заповедника. "Камчатская природа красива и неповторима, и беречь ее нужно не только на заповедных территориях, но и, конечно, вблизи населенных пунктов, куда можно легко добраться на автомобиле или пешком. С увеличением влияния человека на природу особенно важно заострять общественное внимание на необходимости сохранения окружающей среды, вовлекать людей в активную работу по решению экологических проблем", - приводит пресс-служба слова директора заповедника Петра Шпиленока.

Помимо этого, в честь юбилея с 5 по 8 ноября в Музее природы заповедника пройдут бесплатные экскурсии. Программа рассчитана на людей разного возраста. Гости познакомятся с историей создания Кроноцкого заповедника, узнают о выдающихся географических и научных открытиях, которые были сделаны на его территории. В Музее представлены разные природные зоны Камчатки.

"Хотим выразить огромную благодарность всем, кто помогает сохранять нашу заповедную зону в первозданном ее виде - сотрудникам заповедника, ученым, службам охраны природы, партнерам", - сообщили ТАСС в дирекции заповедника.

Кроноцкий заповедник, один из старейших в России, был образован 1 ноября 1934 года, на территории площадью 1 147 619 га сохраняются уникальные природные комплексы, биологическое разнообразие восточной Камчатки. В заповеднике расположен целый ряд уникальных природных объектов. Это Долина гейзеров, Долина Смерти, кальдера вулкана Узон, Пихтовая роща, озеро Кроноцкое, Чажминские горячие источники, Тюшевские горячие источники, Семячикские горячие ключи, Семячикский лиман, Щапинские ельники.

Среди обитателей охраняемой зоны есть краснокнижные сивучи, тюлени, кольчатые нерпы, среди редких видов растений в заповеднике представлены башмачок крупноцветковый и пихта изящная. С 1985 года заповедник входит в международную сеть биосферных резерватов, а 1996 году природную территорию включили в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.