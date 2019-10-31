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Парусник "Паллада" отправляется в кругосветку в честь 200-летия открытия Антарктиды

Кругосветное плавание также посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Парусный фрегат "Паллада" в пятницу отправится из Владивостока в годовое кругосветное плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в медиацентре экспедиции.

Плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Победы над фашизмом, пройдет с ноября 2019 года по декабрь 2020 года. В нем, помимо "Паллады", примут участие барки "Седов" и "Крузенштерн". Они отправятся из Калининграда в первой декаде декабря. Все три судна используются в учебных целях Росрыболовством.

"Фрегат под командованием капитана Николая Зорченко отправится в кругосветку днем в пятницу. Планируется, что "Паллада" вернется во Владивосток 9 июня 2020 года. Она совершит заходы в девять портов иностранных государств. На борту парусника будут проходить плавательную практику более 100 курсантов из Дальрыбвтуза, Камчатского государственного технического университета, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, юнги, также к ним присоединятся иностранные практиканты", - сообщили в медиацентре.

Перед кругосветкой "Паллада" прошла основательную подготовку. Ее корпус очистили от ржавчины и обрастания, зачистили до металла, покрыли грунтом и окрасили пятью слоями специальной краски. На камбузе смонтировали новое оборудование, также были отремонтированы все три мачты, проведены работы на палубе, в рубках, жилых и служебных помещениях и системах парусника. Впервые с 2005 года с мачт сняли все 15 реев, чтобы зачистить, проверить их степень износа и, при необходимости, провести сварочные работы.

Эта экспедиция станет третьей кругосветкой "Паллады". В 2007-2008 годах в рамках кругосветного плавания судно пересекло экватор и побывало в 19 иностранных портах. Капитаном парусника тогда был Николай Зорченко. В 2003-2004 годах парусник также совершил кругосветку, посвятив ее 200-летию первого путешествия вокруг земли русских моряков под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, и повторил путь шлюпов "Надежда" и "Нева".

Во время нынешней экспедиции барк "Седов" и фрегат "Паллада" совершат кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое. Суда совершат более 40 дружеских заходов в порты государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Три парусника встретятся в точке, ближайшей к Антарктиде, - в районе субарктических островов Южной Георгии. Их безопасность на переходах обеспечит ВМФ России, а следить за местоположением парусников в режиме реального времени будут судовые земные станции российской спутниковой системы "Гонец".

Теги
РоссияПриморский край
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