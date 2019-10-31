СМИ стран БРИКС предложили способ борьбы с фальшивыми новостями

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноября. /ТАСС/. Медиасообщество стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) предложило создать единую цифровую платформу для проверки размещаемых средствами массовой информации сведений и борьбы с распространением сфабрикованных новостей. Об этом говорится в плане действий, одобренном в четверг участниками 4-го медиафорума "пятерки", проходящего в бразильском Сан-Паулу.

Как отмечается, этот инструмент можно было бы противопоставить некорректному освещению международной прессой сотрудничества пяти государств и предпринимаемых странами объединения действий, а также использовать для наращивания авторитета СМИ стран БРИКС. Кроме того, участники встречи поддержали создание единой новостной платформы БРИКС в соответствии с кейптаунскими договоренностями 2018 года. Такая площадка способствовала бы продвижению информационных продуктов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, говорится в документе.

В медиафоруме принимают участие представители порядка 40 СМИ из стран БРИКС, в том числе информационное агентство ТАСС. В ходе мероприятия профессионалы отрасли обсудили роль прессы в продвижении практического сотрудничества объединения и глобальной многополярности, а также развитие новых медиатехнологий.

Следующий медиафорум стран БРИКС планируется провести в 2020 году в Новосибирске.