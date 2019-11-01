Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NYT: Трамп поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за налогов

Американский лидер указал, что его постоянным местом жительства следует считать поместье Мар-а-Лаго

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич (штат Флорида) в связи с налоговыми вопросами. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на документы суда округа Палм-Бич.

Согласно этим документам, Трамп в сентябре уведомил суд о том, что его постоянным местом жительства следует считать поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Прежним местом постоянного проживания главы государства был небоскреб "Трамп тауэр" на Пятой авеню Нью-Йорка. В "Трамп тауэр" находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization, а также располагался предвыборный штаб республиканца в 2016 году.

Президент США указал в качестве других мест проживания адреса Белого дома в Вашингтоне и частного гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где он отдыхает несколько недель летом. Один из источников газеты объяснил смену постоянного места жительства главы государства налоговыми вопросами. Отчасти это связано с тем, что прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс требует от фирмы Mazars налоговые отчисления Трампа и Trump Organization с 2011 года.

Первая леди США Меланья Трамп также поменяла место постоянного проживания на Палм-Бич.

В публикации приводятся данные телекомпании NBC о том, что Трамп за время своего президентства провел в поместье Мар-а-Лаго 99 дней, а в "Трамп тауэр" в Нью-Йорке - 20 дней. Четыре поездки главы государства на выходных во Флориду в первые три месяца нахождения у власти обошлись налогоплательщикам в $14 млн.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Кормовая база у берегов Приморья достаточна для выпускаемых белух
Ранее ученые отмечали в бухте Успения небольшие группы белух, что также окажет благоприятное влияние на выпуск оставшейся партии морских млекопитающих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС