NYT: Трамп поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за налогов

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич (штат Флорида) в связи с налоговыми вопросами. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на документы суда округа Палм-Бич.

Согласно этим документам, Трамп в сентябре уведомил суд о том, что его постоянным местом жительства следует считать поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Прежним местом постоянного проживания главы государства был небоскреб "Трамп тауэр" на Пятой авеню Нью-Йорка. В "Трамп тауэр" находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization, а также располагался предвыборный штаб республиканца в 2016 году.

Президент США указал в качестве других мест проживания адреса Белого дома в Вашингтоне и частного гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где он отдыхает несколько недель летом. Один из источников газеты объяснил смену постоянного места жительства главы государства налоговыми вопросами. Отчасти это связано с тем, что прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс требует от фирмы Mazars налоговые отчисления Трампа и Trump Organization с 2011 года.

Первая леди США Меланья Трамп также поменяла место постоянного проживания на Палм-Бич.

В публикации приводятся данные телекомпании NBC о том, что Трамп за время своего президентства провел в поместье Мар-а-Лаго 99 дней, а в "Трамп тауэр" в Нью-Йорке - 20 дней. Четыре поездки главы государства на выходных во Флориду в первые три месяца нахождения у власти обошлись налогоплательщикам в $14 млн.