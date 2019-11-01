Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида). Соответствующее сообщение он разместил в четверг на своей странице в Twitter.

"Я и моя семья сделаем Палм-Бич (штат Флорида) нашим постоянным местом жительства. Я обожаю Нью-Йорк и жителей Нью-Йорка, но, к сожалению, несмотря на то, что я каждый год плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местным властям, ко мне очень плохо относились политические лидеры как в городе, так и в штате", - написал глава американской администрации.