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Программу пилотного тура японцев на Курилы сократили из-за непогоды

На Итурупе объявлено штормовое предупреждение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Группа японских туристов, посетившая Курильские острова в рамках пилотной поездки, из-за неблагоприятных погодных условий на Итурупе вынуждена была в пятницу вернуться на Кунашир, программа поездки будет сокращена, сообщила ТАСС руководитель компании "Гидрострой-тур" Марина Евгенова.

На Кунашир японские туристы с Хоккайдо прибыли в среду утром, 31 октября вечером они отправились на остров Итуруп. Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура в 2019 году планируется организовывать регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ, она позволит довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.

"В пятницу туристы из Японии прибыли на остров Итуруп, но мы успели провести только двухчасовую обзорную экскурсию по городу Курильску. Из-за штормового предупреждения группу пришлось срочно отправлять на теплоходе "Этопирика" на Кунашир. Программу пребывания участников пилотного тура на Итурупе пришлось сократить", - сообщила собеседница агентства, уточнив что путь до Кунашира составляет около 12 часов. Возвращение туристов в Японию будет зависеть от погодных условий на Курилах.

За время пребывания на Кунашире 30 и 31 октября японцы посетили природные и культурные памятники острова. В первый день туристы посетили смотровые площадки с видом на вулканы Головнина и Менделеева, скалу Чертов палец, японское кладбище и краеведческий музей. Во второй - мыс Столбчатый, православный храм и районный Дом культуры. Местные коллективы подготовили для иностранцев концерт. Планировалось, что на Итурупе японцы также посетят культурные и природные достопримечательности.

Пилотный проект должен был стартовать 11 октября, но был перенесен на конец месяца по инициативе российской стороны.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне этого года РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.

Теги
ЯпонияРоссияСахалинская область
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