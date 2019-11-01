Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зарубежным СМИ направлено для исполнения решение суда по иску Дерипаски

Речь идет об изданиях The Telegraph, The Times и The Nation

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Представители бизнесмена Олега Дерипаски перевели на английский язык и направляли британским изданиям The Telegraph и The Times, а также американскому еженедельнику The Nation решение Арбитражного суда Краснодарского края, в соответствии с которым опубликованная в этих изданиях информация о бизнесмене признана не соответствующей действительности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Арбитражный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности публикации западных изданий о бизнесмене Олеге Дерипаске, полностью удовлетворив его иск о защите деловой репутации. Суд обязал издания не позднее 10 дней с момента вступления решения в силу удалить недостоверные и порочащие Дерипаску сведения с сайтов изданий, а также опубликовать в те же сроки опровержение этой информации. Редакция The Nation 30 октября заявила, что в журнале не видели никаких юридических документов и не готовы комментировать ситуацию, пока не изучат их. Комментариями других ответчиков по делу ТАСС не располагает.

На эту тему

"Судебный акт переведен на английский язык и направлен ответчикам для исполнения. Кроме того, мы считаем злоупотреблением тот факт, когда ответчик отрицает получение ранее направленных и полученных судебных документов, несмотря на очевидность фактов их вручения", - сказал Мельников.

Собеседник агентства сообщил, что исковое заявление изданиям The Telegraph и The Times было доставлено еще 20 сентября, для The Nation так же было зарегистрировано на почте США. Определение суда о принятии иска в производство было доставлено 3 октября изданиям The Telegraph и The Times, а The Nation - 8 октября, в документах на получение имеются подписи сотрудников редакций. Определение о назначении даты судебного заседания все издания получили 16 октября, в документах также имеются подписи представителей зарубежных СМИ.

Ранее сообщалось, что представители Дерипаски перевели на английский язык судебные документы для иностранных СМИ для того, чтобы они могли участвовать в процессе и приводить свои доводы, ответчики были уведомлены о проведении слушаний службой доставки DHL, но в суд не явились, каких-либо письменных возражений ими также не было направлено.

Суть иска

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph (Великобритания) и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки - прим. ТАСС) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представитель Дерипаски адвокат Мельников пояснял ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем 10-летней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

Теги
СШАВеликобританияРоссияДерипаска, Олег Владимирович
Реклама на ТАСС
У наукограда Циолковский в Амурской области появился свой герб
На нем изображен земной шар и три серебряных наконечника стрел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС