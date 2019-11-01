Зарубежным СМИ направлено для исполнения решение суда по иску Дерипаски

Арбитражный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности публикации западных изданий о бизнесмене Олеге Дерипаске, полностью удовлетворив его иск о защите деловой репутации. Суд обязал издания не позднее 10 дней с момента вступления решения в силу удалить недостоверные и порочащие Дерипаску сведения с сайтов изданий, а также опубликовать в те же сроки опровержение этой информации. Редакция The Nation 30 октября заявила, что в журнале не видели никаких юридических документов и не готовы комментировать ситуацию, пока не изучат их. Комментариями других ответчиков по делу ТАСС не располагает.

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Представители бизнесмена Олега Дерипаски перевели на английский язык и направляли британским изданиям The Telegraph и The Times, а также американскому еженедельнику The Nation решение Арбитражного суда Краснодарского края, в соответствии с которым опубликованная в этих изданиях информация о бизнесмене признана не соответствующей действительности. Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

"Судебный акт переведен на английский язык и направлен ответчикам для исполнения. Кроме того, мы считаем злоупотреблением тот факт, когда ответчик отрицает получение ранее направленных и полученных судебных документов, несмотря на очевидность фактов их вручения", - сказал Мельников.

Собеседник агентства сообщил, что исковое заявление изданиям The Telegraph и The Times было доставлено еще 20 сентября, для The Nation так же было зарегистрировано на почте США. Определение суда о принятии иска в производство было доставлено 3 октября изданиям The Telegraph и The Times, а The Nation - 8 октября, в документах на получение имеются подписи сотрудников редакций. Определение о назначении даты судебного заседания все издания получили 16 октября, в документах также имеются подписи представителей зарубежных СМИ.

Ранее сообщалось, что представители Дерипаски перевели на английский язык судебные документы для иностранных СМИ для того, чтобы они могли участвовать в процессе и приводить свои доводы, ответчики были уведомлены о проведении слушаний службой доставки DHL, но в суд не явились, каких-либо письменных возражений ими также не было направлено.

Суть иска

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph (Великобритания) и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки - прим. ТАСС) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представитель Дерипаски адвокат Мельников пояснял ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем 10-летней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.