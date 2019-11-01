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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Окончательный выпуск приморских белух задержали по вине компаний-отловщиков

Млекопитающих могут оставить в бухте Средней на всю зиму

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Выпуск на свободу оставшихся 50 белух из бухты Средней в Приморском края не состоялся в четверг и отложен на неопределенный срок из-за отсутствия подписей компаний - владельцев (отловщиков) животных в документах на выкуп млекопитающих. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

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Консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить на этой неделе всех оставшихся 50 белух в бухте Успения в районе Лазовского государственного природного заповедника. В тот же день ВНИРО направил компаниям, которые в настоящее время владеют животными и содержат их в бухте Средней, очередной комплект договоров на их выкуп, срок подписания истекал до конца 31 октября. 30 октября специалисты ВНИРО завершили все необходимые приготовления для начала погрузки белух и их транспортировки к месту выпуска. На протяжении всего четверга ученые ждали подписи отловщиков.

"Теперь неизвестно, выпустят ли их вообще. Договора не подписаны, отловщикам достаточно протянуть еще дней 10 - тогда животных уже поздно будет выпускать", - сообщил собеседник агентства, объяснив, что к середине ноября температура воздуха упадет ниже нуля. В таких условиях извлекать белух из воды не рекомендуется. В результате животных могут оставить в бухте Средней на всю зиму.

По информации Лисицына, условия содержания белух за год никак не изменились. "Сейчас белухи содержатся в тех же плохих условиях, что и раньше - в тесных вольерах, программа реабилитации животных так и не была проведена", - добавил Лисицын. ТАСС пока не удалось получить комментарий компаний-отловщиков и ВНИРО по поводу подписания документов, условий содержания животных и проведения программы реабилитации.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска по группам в естественную среду обитания.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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