Центр удмуртской культуры откроется в обновленном здании театра в Ижевска

ИЖЕВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии отказались от идеи сноса здания бывшего Государственного русского драмтеатра имени Короленко в центре Ижевска для постройки на его месте центра удмуртской культуры, здание будет отреставрировано специально для его нужд, сообщил ТАСС глава республики Александр Бречалов.

В июне министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнин рассказал журналистам, что власти хотят снести здание театра, а на его месте построить центр удмуртской культуры. Работы оценивались в 450-500 млн рублей, проект был одобрен министром культуры РФ Владимиром Мединским. На сессии Госсовета Удмуртии этим летом депутаты одобрили снос здания, однако работы так и не начались.

"Я считаю, что центр удмуртской культуры должен быть в Ижевске, здесь полностью поддерживаю общественное объединение "Удмурт Кенеш" [национально-культурное объединение], но у нас есть технико-юридические сложности, они абсолютно естественные. Изначально мы решили сносить здание, которое ранее называлось Театр имени Короленко, но у общественности было иное мнение, и после открытых слушаний в общественной палате принято решение все-таки его реконструировать и реставрировать", - сказал Александр Бречалов.

По его словам, после проведения всех необходимых работ, республика предоставит проект федеральным властям, чтобы вновь претендовать на финансовую помощь из бюджета. "Мы сейчас перепроектируем его, на это нужно определенное время, и потом снова будем выходить на федерацию. Напомню, что по строительству нового объекта нас министр [культуры РФ] поддержал, теперь будем выходить с новым предложением", - добавил Бречалов.

Он также уточнил, что работы по реконструкции здания предварительно оцениваются также примерно в 500 млн рублей, однако в случае сноса объекта и строительства на его месте нового, появилось бы на 1000 кв. м. площадей больше. Кроме того, по ранее озвученным планам, центр удмуртской культуры хотели открыть к 100-летию государственности Удмуртии - к осени 2020 года, однако теперь сроки, по словам Бречалова, переносятся. "Это уже невозможно, потому что теперь у нас совершенно другой проект", - сказал глава региона.

В 2014 году здание Государственного русского драматического театра Удмуртии имени Короленко было признано аварийным, однако решение о сносе или капитальном ремонте долгое время не принималось. Драматический театр со зрительным залом на 760 мест был построен в центре столицы региона по проекту архитектора В. Тишина в 1946 году. В 1961 году театру было присвоено имя писателя и общественного деятеля Владимира Короленко. Сейчас труппа выступает в новом Русском драмтеатре, который открылся в ноябре 2011 года в отреставрированном дворце культуры "Ижмаш" в столице Удмуртии.