TEPCO утвердила метод извлечения топливных стержней из второго реактора "Фукусимы-1"

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приняла решение относительно метода извлечения отработавших топливных стержней из специального бассейна во втором реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении оператора станции.

Для проведения работ сбоку от здания реактора будет возведена временная крытая конструкция высотой около 40 м, куда поместят кран. По плану, в стене здания будет проделано отверстие, через которое планируется доставать топливные сборки. Такой метод позволит избежать возможного распространения радиоактивной пыли.

Всего в бассейне второго реактора находятся 615 стержней. Ранее специалисты TEPCO проделали аналогичные работы на четвертом реакторе, который меньше всего пострадал от аварии. Тем не менее во время процесса извлечения на третьем реакторе, который начался в апреле этого года, рабочие испытывали ряд трудностей, связанных с повреждениями здания и другими проблемами. Операцию там планируется завершить до конца следующего года, после чего извлечение стержней начнется уже на втором энергоблоке.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпусы. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

Общие расходы на демонтаж АЭС "Фукусима-1" в 2016 году были оценены правительственными экспертами в 8 трлн иен (более $75 млрд), но эта сумма, видимо, будет возрастать. Ассигнования на работы будут делаться в первую очередь из особого фонда, который пополняет компания Tokyo Electric Power за счет доходов от продажи электроэнергии. На полный демонтаж станции отводится 30-40 лет.