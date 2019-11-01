Электроснабжение домов жителей Тверской области восстановили после непогоды

ТАСС, 1 ноября. Электроснабжение домов жителей Тверской области восстановлено в полном объеме после отключений, вызванных шквалистым ветром и дождем. Об этом говорится в справке-докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Причиной массовых отключений электроэнергии в Тверской области, которые начались с 28 октября, стал шквалистый ветер, его скорость достигала 20 м/с. 30 октября из-за мокрого снега и ветра отключения продолжились. Вследствие непогоды в регионе без электричества оставались дома около 33 тыс. человек.

"1 ноября в 05:52 мск электроснабжение бытовых потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в докладе.

В пресс-службе "Россети-Центр" уточнили, что в процессе восстановительных работ было принято решение увеличить количество бригад на четверть, до 344 бригад. "В помощь к уже работающим (более 1,1 тыс. - прим. ТАСС) специалистам дополнительно направлены 63 бригады в составе 247 человек и 58 единиц техники", - говорится в сообщении.