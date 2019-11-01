Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электроснабжение домов жителей Тверской области восстановили после непогоды

Из-за шквалистого ветра в регионе без электричества оставались около 33 тыс. человек

ТАСС, 1 ноября. Электроснабжение домов жителей Тверской области восстановлено в полном объеме после отключений, вызванных шквалистым ветром и дождем. Об этом говорится в справке-докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Причиной массовых отключений электроэнергии в Тверской области, которые начались с 28 октября, стал шквалистый ветер, его скорость достигала 20 м/с. 30 октября из-за мокрого снега и ветра отключения продолжились. Вследствие непогоды в регионе без электричества оставались дома около 33 тыс. человек.

"1 ноября в 05:52 мск электроснабжение бытовых потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в докладе.

В пресс-службе "Россети-Центр" уточнили, что в процессе восстановительных работ было принято решение увеличить количество бригад на четверть, до 344 бригад. "В помощь к уже работающим (более 1,1 тыс. - прим. ТАСС) специалистам дополнительно направлены 63 бригады в составе 247 человек и 58 единиц техники", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияТверская область
Реклама на ТАСС
Московские врачи изобрели инновационный тампон для остановки носового кровотечения
В небольшой по размеру тампон нагнетается жидкость - физиологический раствор - и приспособление мгновенно приобретает форму носа, позволяя при этом регулировать давление на ткани его полости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС