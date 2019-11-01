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Штормовое предупреждение объявили в Сахалинской области из-за циклона

В Охинском и Ногликском городских округах прогнозируются дождь и мокрый снег, скорость ветра достигнет 20 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Спасатели Сахалинской области объявили на субботу экстренное предупреждение на территории Охинского и Ногликского районов (север острова Сахалин) в связи с прогнозируемыми осадками и штормовым ветром. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Два района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона. В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, в Охинском и Ногликском городских округах прогнозируются дождь и мокрый снег, ветер со скоростью до 20 м/с. "Циклон также заденет и южную часть Сахалина, но там его влияние проявится только в виде слабого дождя. Также под влияние циклона, смещающегося на север Тихого океана, попадут Курильские острова. Ожидается, что ветер и дожди сначала будут на южных островах, затем на северных", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на Сахалине дождливая погода, ветра нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске плюс восемь градусов. На Курилах пасмурная погода, в Курильске плюс 10 градусов.

Теги
РоссияСахалинская область
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