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Московские врачи изобрели инновационный тампон для остановки носового кровотечения

В небольшой по размеру тампон нагнетается жидкость - физиологический раствор - и приспособление мгновенно приобретает форму носа, позволяя при этом регулировать давление на ткани его полости

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского разработали методику быстрой и эффективной остановки носового кровотечения у пациентов. Как сообщил ТАСС представитель Института, сотрудниками были разработаны и запатентованы так называемые силиконовые наливные тампоны, при помощи которых кровотечение возможно остановить за максимально который промежуток времени.

Сотрудник института отметил, что, учитывая анатомические особенности полости носа, самым распространенным методом в остановке кровотечения остается тампонада. Однако раньше врачи прибегали к установке длинной марлевой турунды в полость носа - "достаточно трудновыполнимой для врача и болезненной для пациента процедуре". "Проведение данной манипуляции требует даже у врача-оториноларинголога определенных навыков, опыта, дополнительного оснащения и времени", - сказал собеседник агентства.

Перед научными сотрудниками Института встала задача разработать альтернативный метод тампонады полости носа. И специалисты разработали наливные тампоны, при помощи которых появилась возможность купировать носовое кровотечение гораздо быстрее. "Данные тампоны небольших размеров, их можно установить руками, без применения пинцета, носового зеркала, осветителя и навыков работы в оториноларингологии. В небольшой по размеру тампон нагнетается жидкость - физиологический раствор - и приспособление мгновенно приобретает форму носа, позволяя при этом регулировать давление на ткани его полости. При их установке и удалении у пациентов отмечаются минимальные болевые ощущения, тампоны гипоаллергенны и позволяют сохранить целостность слизистой оболочки полости носа при их использовании", - добавил он.

О новой разработке собеседник агентства рассказал в рамках научно-практической конференции, посвященной развитию столичной службы скорой помощи. Он отметил, что носовое кровотечение занимает не последнее место среди патологии ЛОР-органов и является одной из наиболее частых причин госпитализации больных в терапевтические и оториноларингологические отделения. "Остановка кровотечения в полости носа имеет свою специфику, связанную с анатомическими особенностями строения полости носа. Глубокое расположение кровоточащего сосуда или области, богатство слизистой оболочки носа рефлексогенными зонами, необходимость сохранения дыхательной функции и функции мерцательного эпителия предъявляют особые требования к применяемым способам остановки носового кровотечения и гемостатическим препаратам", - заключил собеседник агентства, подчеркнув, что данная технология уже находится на оснащении всех бригад столичной скорой помощи.

О московской скорой помощи

В четверг, 31 октября, в Москве начала работу двухдневная научно-практическая конференция по вопросам организации службы скорой помощи. Предполагается, что в мероприятии примут участие более 3 тыс. медицинских работников, а также эксперты из Германии, Израиля, Белоруссии и Казахстана. Конференция приурочена к 100-летию создания станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

Сегодня в службе скорой помощи работают 11,4 тыс. сотрудников, более 1 тыс. бригад скорой и 186 бригад неотложной медицинской помощи. Бригады совершают 4 млн вызовов в год и 12 тыс. выездов в сутки. В распоряжении скорой помощи Москвы находится 60 подстанций.

18 июля 1919 года был подписан протокол заседания коллегии врачебно-санитарного отдела об организации станции скорой помощи в Москве. Первый выезд машины скорой помощи состоялся позднее, 15 октября 1919 года, и именно эта дата стала днем основания службы.

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