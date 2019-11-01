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Блогеры отправятся в туристическую экспедицию по Северному Кавказу

Они посетят главные достопримечательности четырех регионов СКФО

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Десять популярных блогеров с 4 по 8 ноября отправятся в туристическую экспедицию, во время которой посетят главные достопримечательности четырех регионов Северного Кавказа, сообщили в пятницу организаторы.

"Блогеры познакомятся с городами Северо-Кавказского региона, такими как Пятигорск и Кисловодск, Нальчик и Владикавказ, отправятся на Эльбрус и Голубые озера, посетят древний христианский храм Тхаба-Ерды, Эолову арфу, Черекское ущелье и горячие источники, попробуют блюда национальной кухни в любимом кафе Владимира Высоцкого и познакомятся с настоящим кавказским гостеприимством во всесезонном курорте "Армхи", - говорится в сообщении.

По пути к некрополю Даргавс блогеры возложат цветы у памятника братьям Газдановым, известного как "Журавли", а также услышат музыкальное исполнение одноименного произведения Расула Гамзатова на встрече с осетинским артистом.

Среди участников тура Виктория Скитова (458 тыс. подписчиков), Диана Скитова (498 тыс. подписчиков), Кристине Мелконян (669 тыс. подписчиков), Валерия Солтан (887 тыс. подписчиков) и другие.

Тур проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и ТАСС.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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