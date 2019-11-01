Sky: британская торговая сеть Tesco откажется от использования пластиковых упаковок

ТАСС, 1 ноября. Крупнейшая британская сеть розничной торговли Tesco планирует к концу 2020 года отказаться от использования пластика при производстве упаковок для товаров в своих магазинах на территории Великобритании. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News.

По его данным, полиэтиленовые пакеты, предназначенные для упаковки фруктов, овощей и хлебобулочных изделий, будут заменены бумажными. Кроме того, компания намерена отказаться от использования защитных пластиковых крышек на различных молочных продуктах, включая йогурты и сливки, а также от подносов из пластика для готовых блюд. Пластиковые столовые приборы и питьевые соломинки, как указывает телеканал, также исчезнут с прилавков магазинов. В Tesco предупредили, что ретейлер может отказаться и от предметов, которые содержат трудноперерабатываемые материалы.

Данная мера, как подчеркнули в торговой сети, направлена на уменьшение вредного воздействия, которое компания оказывает на окружающую среду, а также нацелена на удовлетворение растущего спроса потребителей на более экологичную упаковку.

"Сосредоточившись на решениях, которые мы можем применить во всех наших британских магазинах и цепочке поставок, мы сможем существенно изменить ситуацию и добиться реальных результатов в наших усилиях по борьбе с пластиковыми отходами", - отметил генеральный директор Tesco Дэйв Льюис.

Ежегодно в Соединенном Королевстве используется более 2 млн 260 тыс. тонн пластиковых упаковок, подавляющая часть которых произведена из вновь изготовленной пластмассовой продукции, а не из переработанных материалов. По подсчетам Всемирного фонда дикой природы, при сохранении этой тенденции к 2030 году указанный объем вырастет еще на 1 млн тонн.