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Суд в Москве признал законным внесение ФБК Навального в список НКО-иноагентов

Ранее Минюст установил факт иностранного финансирования фонда

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал законным решение внести Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении административного иска ФБК, который требовал признать незаконными действия Минюста РФ [по внесению ФБК в реестр НКО-иноагентов], отказать", - зачитала решение судья Нелли Рубцова.

Минюст на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" включил ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью. В частности, был установлен факт иностранного финансирования - 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году. Как следует из информации, размещенной на сайте Минюста, среди иностранных источников поступления денежных средств значатся компания Star-Doors.сom LLC из США и подданный Испании Roberto Fabio Monda Cardenas.

Директор ФБК Иван Жданов ранее заявил, что фонд финансируется исключительно гражданами РФ, никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал.

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