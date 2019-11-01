Губернатор Колымы оштрафовал министров за задержку зарплат учителям

МАГАДАН, 1 ноября. /ТАСС/. Заместителя председателя правительства и двух министров Магаданской области оштрафовали на половину переменной части зарплаты из-за задержки зарплат учителям. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов на прошедшем совете территорий.

"Совесть у чиновников должна быть. Поэтому я напомнил, что бывает за равнодушное отношение в работе, чтобы такие случаи не повторялись. В качестве меры наказания профильный заместитель председателя правительства и два министра были на 50% лишены переменной части зарплаты", - сказал он.

Носов пояснил, что ранее бухгалтеры школ в Магадане жаловались на то, что деньги для выплаты зарплат за октябрь не поступили на счета организаций. Мэрия Магадана в свою очередь поясняла, что не получала средств из областного бюджета.

Как отметил губернатор, проблемы возникли из-за того, что минфин перечислил деньги во второй половине 29 октября, не предупредив о срочности операции. Из-за этого перечисление зарплаты затянулось на несколько дней.

Ранее губернатор региона Сергей Носов уже пытался штрафовать своих подчиненных. В этом году он подписал указ, который позволял повышать или понижать зарплаты чиновникам в зависимости от эффективности их работы. Цель - установление справедливой заработной платы на основе критерия не только количества труда, но и его качества. После выпуска документа прокурор области вынес протест, который губернатором был отклонен. Магаданским областным судом доводы прокурора также не были приняты во внимание. Однако в начале октября Верховный суд РФ признал указ недействующим и отменил его.