В аэропортах Китая начали использовать технологию распознавания эмоций

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Китайские специалисты разработали технологию распознавания эмоций людей, которая уже внедряется в аэропортах страны и на станциях метро для установления личности подозреваемых в совершении преступлений. Об этом сообщает в пятницу британская газета Financial Times , которая указывает, что над созданием подобной системы работает целый ряд компаний по всему миру, в том числе Amazon, Microsoft и Google.

"С помощью видеозаписи технология распознавания эмоций может быстро идентифицировать подозреваемых в преступлении, анализируя их психическое состояние, что позволяет предотвращать незаконные действия, включая терроризм и контрабанду, - приводит издание слова эксперта по охране общественного порядка Ли Сяоюя в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. - Мы уже начали применять ее". Данная технология в основном используется на таможне и помогает выявлять признаки агрессивности и нервозности, а также уровень стресса и способность человека нападать на других, отметил Ли Сяоюй.

"Мы работаем с самыми различными компаниями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, включая Hikvision, Uniview, Dahua и Tiandy, - продолжил эксперт. - Только компании, которые преуспели в сфере искусственного интеллекта, могут действительно добиться успеха в данной области".

Как проинформировал ранее информационный портал "Чжунго синьвэньван", команда китайских исследователей разработала технологию дистанционного распознавания по уникальному рисунку вен на руке человека, которая в будущем может стать заменой QR-коду и идентификации по лицу. По словам основателя и главы компании-разработчика Melux Се Цинлу, данная технология, основанная на наработках в области искусственного интеллекта, получила название AirWave. Она позволяет различать расположение крупных вен и капилляров. Пользователю достаточно взмахнуть рукой для прохождения процедуры идентификации или авторизации.

Расположенные под кожей основные вены и капилляры уникальны и более сложны, чем система дорог в мегаполисе, приводит портал слова Се Цинлу, который констатировал, что данная технология является самой точной из доступных в настоящее время в мире. Глава компании уточнил, что система AirWave способна точно распознать одну руку из миллиарда других менее чем за три десятых доли секунды.