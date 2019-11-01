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Нарышкин поддержал конкретизацию требований к преподаванию истории в школах

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин призвал членов РИО продолжать работать над содержательными изменениями в образовательных стандартах, обеспечивая их соответствие времени

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российское историческое общество (РИО) поддерживает инициативы Министерства просвещения России по конкретизации требований к содержанию федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по истории. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР), председатель РИО Сергей Нарышкин на заседании рабочей группы по совершенствованию Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в РИО в пятницу.

"Я убежден, что история в школе - это именно та дисциплина, для которой не все равно, на каких примерах учащимися будут достигаться предметные и личностные результаты. Содержание исторического образования тесно связано с формированием патриотизма, гражданственности нашей молодежи, поэтому мы поддерживаем усилия Минпросвещения России, направленные на конкретизацию требований к содержанию образования в федеральном стандарте. Прошу членов Российского исторического общества и впредь работать над содержательными изменениями в образовательных стандартах, обеспечивая в том числе их соответствие времени", - сказал он.

С конца марта и до середины мая текущего года на сайте www.preobra.ru для общественного и профессионального обсуждения были опубликованы проекты обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования. Участие в их разработке приняли крупнейшие педагогические вузы.

Комитет гражданских инициатив и эксперты в области образования в середине сентября опубликовали заявление, в котором предложили наложить мораторий на внедрение новых ФГОС. Как сообщил ТАСС академик Российской академии образования, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, подписавшийся под документом, изложенные в новых стандартах предложения носят, в частности, имитационный характер, снижают конкурентоспособность учебных материалов. Подписавшиеся также указывают на архаичный характер ФГОС.

В Минпросвещения заявили ТАСС, что обновленные ФГОС, принятие которых ожидается до конца текущего года, позволят улучшить позиции России в мировом рейтинге. Их конкретизация сделает работу школьных педагогов более понятной с точки зрения достижения предметных результатов, а родители смогут понять, чему их ребенка учат в том или ином классе.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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