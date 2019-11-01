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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Кобылкин сообщил о технических трудностях при выпуске белух из "китовой тюрьмы"

При этом министр природных ресурсов и экологии РФ уверен, что в ближайшее время животные окажутся на свободе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Технические трудности возникли во время подготовки к выпуску из "китовой тюрьмы" на свободу оставшихся 50 белух. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

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"У нас готовятся к выпуску 50 оставшихся белух, сроки немного нас поджимают, мы испытываем небольшие технические проблемы", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что сейчас для транспортировки животных готовятся два судна, поэтому в ближайшее время белух должны выпустить на свободу.

В пятницу председатель организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил, что выпуск на свободу оставшихся белух пришлось отложить на неопределенный срок из-за отсутствия подписей компаний - владельцев (отловщиков) животных в документах на выкуп млекопитающих.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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