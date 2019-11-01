Кобылкин сообщил о технических трудностях при выпуске белух из "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Технические трудности возникли во время подготовки к выпуску из "китовой тюрьмы" на свободу оставшихся 50 белух. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

"У нас готовятся к выпуску 50 оставшихся белух, сроки немного нас поджимают, мы испытываем небольшие технические проблемы", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что сейчас для транспортировки животных готовятся два судна, поэтому в ближайшее время белух должны выпустить на свободу.

В пятницу председатель организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил, что выпуск на свободу оставшихся белух пришлось отложить на неопределенный срок из-за отсутствия подписей компаний - владельцев (отловщиков) животных в документах на выкуп млекопитающих.