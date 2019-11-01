Суд истребовал материалы проверки СК по сообщению о преступлении в отношении Голунова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу истребовал материалы проверки СК по сообщению о преступлении в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова со стороны сотрудников полиции, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября", - огласила решение судья.

Басманный суд рассматривает жалобу адвоката Сергея Бадамшина, в которой он просит признать незаконными действия (бездействие) следователя СК РФ, связанные с рассмотрением сообщения о преступлении в отношении него.

Защита просит признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывает, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просит суд обязать следователя устранить нарушения.