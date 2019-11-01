Актеры Мариинки отравились на гастролях в Москве едой, заказанной через интернет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Несколько человек из труппы Мариинского театра отравилась едой, заказанной онлайн у частной компании, в рамках гастрольного тура в Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель труппы.

"Была заказана готовая еда в ланч-боксах для 205 человек - сотрудников фонда и артистов симфонического оркестра, а также хора и певцов Мариинского театра <...> В результате 12 человек из труппы Валерия Гергиева получили пищевое отравление", - сказал собеседник агентства.

В департаменте здравоохранения Москвы ТАСС подтвердили, что в ночь на 1 ноября несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии. "За медицинской помощью обратилось 13 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе 1 ребенок. Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались. Все пациенты нетяжелые. Медицинская помощь и обследование оказывается в полном объеме. Роспотребнадзор проводит все необходимые эпидемиологические мероприятия по установлению причин", - сказали в ведомстве.

По данным представителя труппы, артисты находились в Москве в рамках гастрольного тура. Заказ еды был сделан на интернет-сайте компании "Дело вкуса". По его словам, часть пострадавших отказалась от госпитализации.

"Питание и сотрудников, и музыкантов происходило после репетиции около 19:00 мск в гримерных и артистических комнатах. Затем в 20:00 началась опера Дебюсси "Пеллеас и Мелизанда", которая продлилась порядка 3,5 часов. В течение представления у нескольких артистов и членов технической группы стали проявляться признаки пищевого отравления. Оперу, тем не менее, доиграли", - сказал представитель труппы Валерия Гергиева. ТАСС не располагает комментарием поставщика питания на момент публикации.

Как ранее сообщал ТАСС, лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского разных лет, ведущие солисты оперной труппы, хор, "Страдивари-ансамбль" и Симфонический оркестр Мариинского театра станут участниками I Международного московского фестиваля "Зарядье", который открылся 30 октября в Москве. Художественным руководителем смотра стал Валерий Гергиев. Фестиваль пройдет до 4 ноября.