Опрос: почти 70% семей не получают предназначенных для них мер господдержки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Почти 70% российских семей не получают необходимых мер государственной поддержки, в том числе социальных выплат, льгот и компенсаций. Об этом говорится в результатах мониторинга комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, которые были представлены в пятницу на итоговом форуме "Сообщество".

В документе говорится, что не получают необходимых мер государственной поддержки около 69% семей. Из них 35% не знают, какую поддержку может им оказать государство, 18% не имеют право на подобные меры государственной поддержки, в 17% случаев регион не может предоставить им социальных выплат и льгот. Кроме того, 8% не получают поддержку из-за отсутствия статуса малоимущей семьи, 6% не успевают собрать требуемые документы, а 1% не могут получать льготы и выплаты из-за отсутствия прописки. Только 8% опрошенных заявляют, что не нуждаются в мерах поддержки со стороны государства.

Согласно данным мониторинга, 79% респондентов хорошо информированы о новых мерах государственной поддержки в рамках национального проекта "Демография". Тем не менее большинство семей не может ими воспользоваться в связи с ограниченными сроками их проведения. О возможности получения выплат на ребенка у родителей-инвалидов и на ребенка из неполной семьи не знают более половины семей, относящих себя к категории "нуждающиеся в социальной защите".

Наиболее востребованными мерами поддержки семей, по мнению опрошенных, являются бесплатное питание в школах (70%), первоочередной прием в детские сады (65%), льготы по оплате услуг ЖКХ (63%), компенсация за дошкольное образование (57%) и социальные выплаты на приобретение школьной и спортивной формы (49%).

В качестве основных сложностей использования материнского капитала семьи называют "невозможность использовать эти средства до достижения ребенком трехлетнего возраста", "невозможность направить их на погашение ранее взятой ипотеки", а также "высокие затраты на заверение документов у нотариуса". Самыми популярными предложениями в сфере расширения возможностей использования материнского капитала стали ремонт жилья (46%) и приобретение автомобиля (44%). В качестве новых льгот и выплат респонденты чаще всего предлагали "введение семейного билета на железнодорожное и авиасообщение на родителей", по которому можно по льготной цене раз в год уехать в другой регион (70%), введение гибкого отпуска по уходу за ребенком (70%), снижение процентной ставки на ипотечный займ или жилищный кредит до 0% годовых для многодетных семей (60%). Оптимальное пособие на первого, второго, а также на каждого ребенка из многодетной семьи, по мнению респондентов, - 10 тыс. рублей в месяц.

В опросе ОП, который был проведен с 13 августа по 14 октября 2019 года, приняли участие 10861 человек из 83 субъектов РФ, 52% из них - многодетные семьи.