Продолжительность жизни мужчин в России за 15 лет увеличилась на 12 лет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Продолжительность жизни мужчин в России за последние 15 лет увеличилась на 12 лет благодаря работе государства по борьбе с факторами риска и популяризацией здорового образа жизни. Об этом в пятницу сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов на форуме "Сообщество".

"Если посмотреть на статистику, после провала в 90-е годы <...> средняя продолжительность жизни у мужчин достигала 57 лет. После того как государство системно начало заниматься проблемой общественного здоровья и бороться с основными факторами риска - алкоголь и табак, у нас буквально за 15 лет ожидаемая продолжительность жизни у мужчин увеличилась на 12 лет. Мы идем темпами опережающими европейские", - сказал Киселев-Романов на секции "Общественное здоровье".

Как ранее сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, по данным за первое полугодие 2019 года, продолжительность жизни у женщин составляет 78,5 года, у мужчин - 68,6 года. До 70% смертей мужчин в России в трудоспособном возрасте ассоциированы с алкоголем, отметила министр.

Снижения показателя смертности мужчин трудоспособном возрасте до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано пр национальному проекту "Здравоохранение", а по нацпроекту "Демография" Минздрав России разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.