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Девятиклассники будут сдавать ОГЭ по истории по одной экзаменационной модели

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул важность перехода на новый историко-культурный стандарт

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Выпускники девятых классов российских школ будут сдавать основой государственный экзамен по истории в 2020 году, основанный на новом историко-культурном стандарте. Об этом в пятницу сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в Российском историческом обществе (РИО).

"Чтобы подчеркнуть важность и значимость перехода на историко-культурный стандарт, активизировать этот процесс, Рособрнадзор для проведения основного государственного экзамена в девятых классах в 2020 году подготовил только одну экзаменационную модель, ориентированную на новый учебно-методический комплекс", - сообщил Кравцов.

По его словам, Рособрнадзор на протяжении четырех лет проводит мониторинг внедрения историко-культурного стандарта. "В 2019 году были предложены на выбор две модели основного государственного экзамена в девятых классах... Первая модель традиционная, охватывающая события с древности до современности, вторая - соответствующая новому учебно-методическому комплексу по истории, охватывающему события до 2014 года", - сообщил Кравцов.

Глава Рособрнадзора констатировал, что менее 25% участников экзаменов в девятых классах в 2019 году выбрали модель, соответствующей концепции нового учебно-методического комплекса по истории. Из 85 регионов лишь в трех в 2019 году не использовались традиционные модели измерительных материалов. "То есть переход на новые учебники полностью не состоялся. Но в семи субъектах РФ в принципе не была востребована модель на основе нового учебника. Это тревожный фактор", - сообщил Кравцов.

Проведенный Рособрнадзором в сентябре 2019 года мониторинг ситуации с преподаванием истории в текущем учебном году показал, что лишь в 31-м регионе в шестых-девятых классах будет завершен переход на новый учебно-методический комплекс по Отечественной истории. Еще в четырех в регионах переход завершится только через год, в остальных же регионах наблюдается затягивание перехода на новый учебно-методический комплекс, отметил глава ведомства.

Историко-культурный стандарт, утвержденный в 2013 году, включает перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень "трудных вопросов истории", вызывающих острые дискуссии в обществе.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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