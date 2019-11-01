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Прекращение дела против Ивана Голунова

Данные проверки МВД в отношении уволенных по делу Голунова полицейских засекречены

Ранее суд истребовал эти материалы для рассмотрения жалобы адвоката Голунова Сергея Бадамшина на бездействие со стороны сотрудников полиции
Иван Голунов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Никулинском суде, 8 июня 2019 года Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Иван Голунов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Никулинском суде, 8 июня 2019 года
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Материалы служебной проверки Главного управления собственной безопасности МВД РФ в отношении сотрудников полиции, уволенных после дела журналиста Ивана Голунова, засекречены. Об этом в ходе заседания по жалобе адвоката Голунова заявил следователь в Басманном суде Москвы, передает корреспондент ТАСС.

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"Материалы проверки носят гриф "секретно", - сказал следователь.

Басманный суд Москвы в пятницу рассматривает жалобу адвоката журналиста "Медузы" Ивана Голунова Сергея Бадамшина на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие при рассмотрении сообщения о преступлении в отношении журналиста со стороны сотрудников полиции. Голунов был прибыл в суд в сопровождении спецназа ФСБ в бронежилете. Адвокат уточнил, что журналист находится под госзащитой.

В ходе заседания стало известно, что суд истребовал материалы проверки СК по сообщению о преступлении в отношении Голунова со стороны сотрудников полиции. Заседание суда по этому поводу назначено на 11 ноября.

Теги
Прекращение дела против Ивана Голунова
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