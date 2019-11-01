Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прямое регулярное авиасообщение открыто между Владивостоком и Магаданом

Прямой рейс будет выполняться только по пятницам
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 1 ноября. Авиакомпания S7 Airlines выполнила  первый прямой рейс по направлению Владивосток - Магадан, сообщили ТАСС в аэропорту Магаданской области.

Перелеты между Магаданом и Владивостоком востребованы у колымчан, так как через столицу Приморья проходят авиамаршруты в популярные для отдыха азиатские страны. До запуска прямого рейса из Магадана можно было добраться до Владивостока только с одной или двумя пересадками, занимавшими большое количество времени.

"Первый самолет по прямому рейсу прилетел в Магадан из Владивостока в 9:00 (01:00 мск) и вылетел обратно уже в 10:50 (02:50 мск)", - сказал собеседник агентства.

В авиакомпании ТАСС рассказали, что прямой рейс будет выполняться только по пятницам. Цены на билет - от 6 тыс. рублей в одну сторону, перелеты осуществляются на воздушных судах Airbus A320neo. Вылеты из Владивостока будут осуществляться в 04:40 (21:40 мск), прилет в Магадан - в 09:10 по местному времени (01:10 мск). Обратный рейс будет вылетать в 10:25 (02:25 мск) и приземляться во Владивостоке в 13:05 (06:05 мск).

Аэропорт Магадана значительно расширил сеть авиаперелетов в зимнем расписании. В конце октября в правительстве Чукотского автономного округа ТАСС сообщали о запуске прямого рейса между Магаданом и чукотским городом Певеком. Полеты будут осуществляться до конца 2019 года, в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о маршруте на следующий год. Помимо рейса до Певека, открыты шесть дополнительных рейсов по внутрирегиональному направлению Магадан - Эвенск: по два рейса в октябре, ноябре и декабре. Дополнительные средства на эти цели выделены из областного бюджета.

По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, в настоящее время и до конца 2019 года регион не будет иметь дефицита авиабилетов по всем направлениям. При этом загрузка самолетов составляет от 90% и выше. Наибольшей популярностью, как и прежде, пользуется маршрут Магадан - Москва, за две недели до полета практически все билеты выкупаются.

Теги
РоссияПриморский крайМагаданская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Детскую онкологическую службу создадут в Чечне
В регионе на учете в онкодиспансере состоит более 300 детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС