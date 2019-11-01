Прямое регулярное авиасообщение открыто между Владивостоком и Магаданом

ТАСС, 1 ноября. Авиакомпания S7 Airlines выполнила первый прямой рейс по направлению Владивосток - Магадан, сообщили ТАСС в аэропорту Магаданской области.

Перелеты между Магаданом и Владивостоком востребованы у колымчан, так как через столицу Приморья проходят авиамаршруты в популярные для отдыха азиатские страны. До запуска прямого рейса из Магадана можно было добраться до Владивостока только с одной или двумя пересадками, занимавшими большое количество времени.

"Первый самолет по прямому рейсу прилетел в Магадан из Владивостока в 9:00 (01:00 мск) и вылетел обратно уже в 10:50 (02:50 мск)", - сказал собеседник агентства.

В авиакомпании ТАСС рассказали, что прямой рейс будет выполняться только по пятницам. Цены на билет - от 6 тыс. рублей в одну сторону, перелеты осуществляются на воздушных судах Airbus A320neo. Вылеты из Владивостока будут осуществляться в 04:40 (21:40 мск), прилет в Магадан - в 09:10 по местному времени (01:10 мск). Обратный рейс будет вылетать в 10:25 (02:25 мск) и приземляться во Владивостоке в 13:05 (06:05 мск).

Аэропорт Магадана значительно расширил сеть авиаперелетов в зимнем расписании. В конце октября в правительстве Чукотского автономного округа ТАСС сообщали о запуске прямого рейса между Магаданом и чукотским городом Певеком. Полеты будут осуществляться до конца 2019 года, в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о маршруте на следующий год. Помимо рейса до Певека, открыты шесть дополнительных рейсов по внутрирегиональному направлению Магадан - Эвенск: по два рейса в октябре, ноябре и декабре. Дополнительные средства на эти цели выделены из областного бюджета.

По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, в настоящее время и до конца 2019 года регион не будет иметь дефицита авиабилетов по всем направлениям. При этом загрузка самолетов составляет от 90% и выше. Наибольшей популярностью, как и прежде, пользуется маршрут Магадан - Москва, за две недели до полета практически все билеты выкупаются.