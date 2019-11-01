В Петербурге завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге, которая длилась два года. Стоимость работ составила 60,5 млн рублей, сообщается на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

"Завершается реставрация восточного фасада Казанского собора. Разборку лесов планируется завершить на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По данным комитета, в ходе реставрации с поверхности пудостского камня были удалены загрязнения, биопоражения, поздние цементные вставки, отреставрирован расположенный над апсидой барельеф из известняка на библейский сюжет "Вход Господень в Иерусалим" скульптора Жана-Доминика Рашетта. На поверхность фасада была нанесена известковая защитная пленка - "накрывка". Она препятствует загрязнению поверхности камня, принимает на себя солевые и атмосферные загрязнения. Работы выполняют специалисты ООО "ПСБ "Жилстрой". Далее предполагается продолжить реставрацию южного и западного фасадов, аттика, барабана и купола.

Казанский кафедральный собор - одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, выдающийся памятник архитектуры и изобразительного искусства. Он расположен на Невском проспекте и был открыт в 1811 году. Его создал архитектор А. Н. Воронихин вместе с лучшими скульпторами и художниками первой половины XIX века. Собор построен в стиле ампир, здание вытянуто с запада на восток в форме четырехконечного латинского креста и в средокрестии увенчано стройным куполом.

Казанский собор также является выдающим памятником русской воинской славы. Его история тесно связана с Отечественной войной 1812 года. В соборе похоронен фельдмаршал М. И. Кутузов, находятся французские боевые знамена и ключи от французских крепостей, взятых русской армией.