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Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы санатория ФССП на 280 млн рублей

В ходе прокурорской проверки установили, что Александр Сафонов неоднократно совершал хищение выделенных на нужды учреждения денег и приобрел на них в Краснодарском крае и Москве 44 объекта недвижимости и семь автомобилей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества обвиняемого в мошенничестве экс-главы санатория ФССП "Зеленая долина" Александра Сафонова на общую сумму более 280 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым в Прикубанский районный суд Краснодара направлено исковое заявление об обращении в доход государства имущества бывшего начальника ФГКУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" Александра Сафонова, его родственников и иных доверенных лиц", - сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе прокурорской проверки установлено, что Сафонов, занимая должность начальника санатория с 2009 по 2017 год, неоднократно совершал хищение выделенных на нужды учреждения денег и приобрел на них в Краснодарском крае и Москве 44 дорогостоящих объекта недвижимости и семь автотранспортных средств общей стоимостью свыше 280 млн рублей. При этом он скрывал информацию о владении этим имуществом в справках о доходах, а после увольнения с госслужбы собственность была формально отчуждена родственниками в его пользу или доверенных лиц. "Так, при общем совокупном доходе за девятилетний период работы в упомянутой должности в размере 7,5 млн рублей только стоимость приобретенного чиновником в 2014 году в автосалоне Краснодара автомобиля марки Bentley Continental GT Speed составила 13,1 млн рублей, что превышает общий совокупный доход всех членов его семьи в указанный период", - отметили в Генпрокуратуре.

Ранее уголовное дело о мошенничестве на 20 млн рублей в отношении экс-главы санатория "Зеленая долина" было направлено в суд. По версии следствия, фигурант в 2014-2016 годах составлял фиктивные документы с завышенным количеством потребленного санаторием газа. Документы он направлял в ФССП России с целью выделения денег для оплаты ресурсов. Разницу, полученную после оплаты газа, фигурант дела присваивал.

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