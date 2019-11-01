Суд Гааги отклонил требование Украины по отводу судьи в деле о скифском золоте

ГААГА, 1 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Гааги отклонил требование Украины по отводу судьи, рассматривающего дело о скифском золоте. Соответствующее решение опубликовано в пятницу на сайте инстанции.

"На основе представленных документов и прошедших слушаний судебная палата не нашла убедительных указаний на предвзятое отношение к Украине со стороны судьи, - говорится в решении. - С учетом этого требование украинской стороны отклонено".

В ходе слушаний, прошедших 11 октября, Украина потребовала отвода судьи Д. Оранье (согласно устоявшейся практике, имена судей в Нидерландах не называются - прим. ТАСС), рассматривающего дело о скифском золоте, в связи с сомнениями в его беспристрастности. Согласно данным украинской стороны, около 10 лет назад Оранье представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в "деле ЮКОСа" и тесно работал с двумя другими адвокатами - Робом Мейером и Мариэль Коппенол-Лафорс, которые в настоящее время защищают интересы крымских музеев в деле о скифском золоте.

"К судье могут возникнуть вопросы на основании фактов или обстоятельств, которые могут поставить под вопрос его беспристрастность, - констатировали судьи в своем решении, принятом единогласно. - Однако просто факт, что судья работал адвокатом по "делу ЮКОСа", не является достаточным основанием для удовлетворения требования об отводе".

Золото раздора

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами. Кроме того, страна заявляет свои права на владение экспонатами. Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия. Они опасаются, что если Музей Алларда Пирсона передаст экспонаты Украине, то они никогда не вернутся в их коллекцию. Крымские музеи заявляют, что экспонаты должны быть возвращены музеям, во-первых, в соответствии с договорами с Музеем Алларда Пирсона о передаче предметов во временное пользование, а во-вторых, в соответствии с правом на оперативное управление по украинским законам.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото в соответствии с голландскими законами и нормами международного права должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте этого года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.