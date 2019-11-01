Опрос: введение отцовского капитала поддерживают 74% россиян

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Введение федерального отцовского капитала в размере 453 тыс. рублей (субсидии за рождение третьего и последующих детей) поддерживают 74% респондентов. Таковы результаты мониторинга комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, которые были представлены в пятницу на итоговом форуме "Сообщество".

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"По результатам проведенного исследования, 74% опрошенных респондентов действительно выступают за введение такой меры поддержки", - сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии Сергей Рыбальченко.

По мнению респондентов, федеральный отцовский капитал можно было бы потратить на приобретение жилой недвижимости (80% опрошенных), оплату ипотеки (68%) и покупку семейного автомобиля (61%).

Также 57% респондентов заявили, что поддерживают введение единого статуса многодетных семей на территории всей страны, 42% выступили за предоставление мер государственной поддержки таким семьям без привязки к регистрации по месту фактического проживания.

В опросе ОП, который был проведен с 13 августа по 14 октября 2019 года, приняли участие 10861 человек из 83 субъектов РФ, 52% из них - многодетные семьи.

Ранее Общественная палата РФ предлагала дополнить нацпроект "Демография" введением положения о выплате отцовского капитала - субсидии для семей за рождение третьего и последующих детей в дополнение к материнскому капиталу.